Çin’de Demir Yolu Köprüsü Çöktü

ÇÖKME OLAYI

Çin’in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde inşaatı süren 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsü çöktü. Bu trajik olay sonucunda 12 işçi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 işçinin kaybolduğu bilgisi verildi. Yetkililer, kazanın nedenini açıkladı. 16 işçi, köprüde yükseklikten çalışırken, germe işlemi esnasında çelik bir halatın koptuğunu belirtti.

KAYIPLARIN ARANMASI

Kayıp işçilerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, tekneler, bir helikopter ve robotlarla yürütülüyor. Bu felaket, inşaat sektöründe güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

