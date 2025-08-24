Çin’de Demir Yolu Köprüsü Çöktü

ÇÖKME OLAYI

Çin’in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde inşaatı süren 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsü çöktü. Bu trajik olay sonucunda 12 işçi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 işçinin kaybolduğu bilgisi verildi. Yetkililer, kazanın nedenini açıkladı. 16 işçi, köprüde yükseklikten çalışırken, germe işlemi esnasında çelik bir halatın koptuğunu belirtti.

KAYIPLARIN ARANMASI

Kayıp işçilerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, tekneler, bir helikopter ve robotlarla yürütülüyor. Bu felaket, inşaat sektöründe güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.