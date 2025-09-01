Çin’de Diplomasi Temasları Yoğunlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde önemli görüşmeler gerçekleştirdi

DİPLOMATİK TEMASLARIN YERİ

Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye açısından yoğun bir diplomatik temas trafiğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Putin, Erdoğan’a Ukrayna krizinin çözümündeki siyasi ve diplomatik katkıları için teşekkür ederken, Türkiye’nin bu konudaki ara buluculuk rolünün gelecekte de önemini koruyacağını belirtti. Erdoğan ise, “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” diyerek ilişkilerinin güvene dayandığını ifade etti. Bu görüşme sırasında Erdoğan ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji konularındaki iş birliğinin süregeldiğini vurguladı.

Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışa ulaşması için Türkiye’nin aktif çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin barış sürecine katkı sağladığına inandığını söyledi. Kafkaslar’da kalıcı istikrarın, Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olacağını dile getirdi. Görüşme sırasında ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İLK GÖRÜŞME ALİYEV İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile gerçekleştirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu görüşmenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve küresel konuları ele almak amacıyla yapıldığı bildirildi. Erdoğan, her iki ülkenin gelecek dönemde bölgesel kalkınma adımlarını eş güdüm içerisinde belirlemenin önemli olduğunu belirtti.

BARIŞ SÜRECİ VE ERMENİSTAN’LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile olan görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Bu görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barış adımları çerçevesinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri gündeme geldi. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin bu sürece katkı vermeye devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, Erdoğan; Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.