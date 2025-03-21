Çin’de Dört Kanadalı İdam Edildi

ÇİN’DE İDAM CEZASI HAFİFLETİLMİYOR

Çin hükümeti bu yılın başlarında dört Kanadalı vatandaşı uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam etti. Kanada’nın Dışişleri Bakanı Melanie Joly, idam edilenlerin çifte vatandaşlık (Kanada-Çin) taşıdığını bildirdi. Joly, basın toplantısında “Dört Kanadalı vatandaşımız idam edildi ve bu durumu şiddetle kınıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, tüm idamların uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı olduğunu da vurguladı.

SUÇLULARIN EN SON DURUMU

Bakanlık, 2019 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından ölüm cezasına çarptırılan başka bir Kanadalı vatandaş Robert Schellenberg’in henüz infaz edilmediğini açıkladı. Schellenberg, sürekli olarak masum olduğunu ve Çin’e yalnızca “turist” olarak gittiğini iddia etmişti. Uzmanlar, bu ceza uygulamaları ile 2018’den beri devam eden Çin-Kanada-ABD arasındaki siyasi gerginliğin bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor.

SİYASİ GERGİNLİKLER HIZ KESMİYOR

Bu siyasi gerginlik, 2018 yılında Çinli teknoloji firması Huawei’nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou’nun Kanada’da tutuklanmasıyla başlamıştı. Meng’in tutuklanmasının ardından kısa bir süre içinde Çin, iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı. Meng ve tutuklanan Kanadalılar, 2021 yılında serbest bırakıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning ise ülkesinin “yasalara uygun şekilde” hareket ettiğini ve “uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu” belirtti. Mao, “Çin hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülkedir ve farklı milletlerden sanıklara eşit muamele yapılmaktadır” diye ekledi.

İDAM İSTATİSTİKLERİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İnsan hakları kuruluşları, Çin’in her yıl binlerce kişiyi idam ettiğini belirtmekte, ancak idam istatistiklerini devlet sırrı olarak gizlediğini ifade ediyor. Ülkeler arasındaki gerginlik sürerken, son dönemde Çin, 2,6 milyar dolar değerindeki Kanada tarım ve gıda ürünlerine yeni vergiler koyarak, Kanada’nın önceki yıl Çin ürünlerine uyguladığı vergilere karşılık verme yoluna gitti.