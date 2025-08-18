Çin’de Dünya İnsansı Robot Oyunları Tamamlandı

DÜNYA İNSANSI ROBOT OYUNLARI SONA ERDİ

Çin’de gerçekleştirilen ‘Dünya İnsansı Robot Oyunları’, başkent Pekin’de tamamlandı. Bu etkinlik, insansı robotların çeşitli spor dalında mücadele ettiği ilk kapsamlı robot yarışması olarak kaydedildi. Oyunlara, ABD, Almanya, Japonya ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu 15 farklı ülkeden toplamda 280 ekip katıldı. Etkinlik, robotik firmalar, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklılar tarafından geliştirilen 500’den fazla insansı robotun yer aldığı bir platform sağladı.

SPOR VE PERFORMANS ALANLARINDA YARIŞMA

İnsansı robot teknolojisinin pratik uygulamalarını sergilemek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, robotlar atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi farklı spor dallarında yarıştı. Bunun yanı sıra, performans kategorisinde solo ve grup dans gösterileri, senaryo bölümünde ise malzeme kullanımı, sınıflama, düzenleme ve temizlik hizmetleriyle ilgili çeşitli müsabakalar gerçekleştirildi.

KAPANIŞ TÖRENİ VE YENİ FEDERASYONUN KURULUŞU

‘Dünya İnsansı Robot Oyunları’nın kapanış töreninde, Dünya İnsansı Robot Sporları Federasyonu kuruluşu duyuruldu. Bu federasyon, insansı robot sporlarının daha da geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.