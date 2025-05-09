Çin’de Enerjili Araç Satışları Artıyor

Yeni Enerjili Binek Araç Pazarında Güçlü Büyüme

Çin, nisan ayında yeni enerjili binek araç pazarında güçlü bir büyüme gösteriyor. Perakende satışlar, yaklaşık 922.000 adede ulaşarak yıllık bazda yüzde 37’lik bir artış kaydediyor. Ancak, bir önceki aya göre yüzde 7’lik bir düşüş gözlemleniyor. Yeni enerjili araçların iç pazardaki yaygınlık oranı nisan ayında yüzde 52,3 olarak belirleniyor.

İlk Çeyrekte Önemli Artışlar

Çin Binek Araç Birliği’nin sunduğu verilere göre, yılın ilk çeyreğinde yeni enerjili binek araçların toplam perakende satışları 3,34 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 37 artış gerçekleştiriyor. Binek otomobillerin perakende satışları ise nisan ayında yıllık yüzde 17 artış ile 1,79 milyon adet olarak kaydediliyor, ancak bir önceki aya göre yüzde 8 azalma gözlemleniyor.

Yılın İlk Dört Ayı İçin Genel Değerlendirme

Yılın ilk dört ayında toplam binek otomobil perakende satışları yıllık yüzde 9 artış ile 6,92 milyona ulaşıyor. Yeni enerjili binek araç pazarındaki bu büyüme, sektor için olumlu bir gelişme olarak dikkat çekiyor.