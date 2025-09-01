Çin’de Erdoğan, Cai Qi ile buluştu

ERDOĞAN’IN TİANJİN ZİYARETİ

Tianjin, 1 Eylül – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak için Çin’in kuzeyinde bulunan Tianjin kentinde bulundu. Erdoğan, burada Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Sekretaryası Üyesi Cai Qi ile bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Bu toplantının temel amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini artırmak. Erdoğan ve Cai Qi, özellikle ekonomik işbirlikleri ve bölgesel konular üzerinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. ÇKP yetkilisi, Erdoğan’ın ziyaretinin önemli bir adım olduğunu ve birlikte daha sağlam bir gelecek inşa etme yönünde ilerlenebileceğini ifade etti.

STRATEJİK Hedefler

Toplantıda, iki liderin stratejik hedefler belirlemesi bekleniyor. İşbirliği konuları dışında, güvenlik ve kalkınma gibi alanlarda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunacakları vurgulandı. Erdoğan’ın ziyareti, birçok açıdan önemli bir adım ve ilerideki süreçte ikili ilişkiler için yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahip.