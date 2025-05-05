Çin’de Fırtına, 10 Kişi Öldü

GUICOU’DAKİ FELAKET

Çin’in güneyinde yer alan Guicou eyaletinde, fırtınada dört gezi teknesinin alabora olması sonucu on kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çin Devlet Televizyonu’nun (CCTV) bildirdiğine göre, Liuçong Nehri üzerindeki Donfıng su toplama havzasında seyir halinde olan dört gezi teknesi, dün öğleden sonra aniden çıkan fırtınanın etkisiyle devrildi. Kazada teknelerde bulunan seksen dört kişi suya düştü; on kişi hayatını kaybetti, yetmiş kişi yaralandı ve dört kişi ise yaralanmadan kurtuldu.

TEKNELERİN DURUMU VE MÜRETTEBAT

Kazanın ilk raporlarında, yalnızca iki gezi teknesinin alabora olduğu ifade edildi. Ancak daha sonra yolcu taşımayan iki teknenin de devrildiği bildirildi. O sırada teknelerde bulunan yedi kişilik mürettebat, kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Olay sonrası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm çabaların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

DIĞER KAZA HABERLERİ

Bu kaza, Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı izleyen tatil dönemine denk geldi. Tatil sürecinde meydana gelen bir başka kaza ise ülkenin doğusunda bulunan Cıciang eyaletindeydi. Önceki gün bir gezi helikopterinin düşmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi ve dört kişi yaralandı.