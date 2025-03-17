Çin’de Gayrimenkul Yatırımı Yüzde 9,8 Azaldı

BEİJİNG’DE GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA DÜŞÜŞ

Çin’in gayrimenkul geliştirme yatırımları, 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,8 azalma gösterdi. Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) pazartesi günü yaptığı açıklama, bu düşüşün 2024 yılının tamamına kıyasla yüzde 0,8 puan daraldığını ortaya koyuyor.

YATIRIM MİKTARI VE KONUT BİNALARI

Söz konusu iki aylık dönemdeki toplam gayrimenkul yatırımı 1,072 trilyon yuan (yaklaşık 149,5 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Konut binalarına yapılan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 gerileme göstererek 805,6 milyar yuan seviyesine düştü. Ayrıca, yeni ticari konut satışları ocak ve şubat aylarında yüzölçümü açısından yıllık olarak yüzde 5,1 azalarak 107,46 milyon metrekareye indi.

SATIŞLARDAKİ DEĞİŞİM

Yeni ticari konut satışları, değer açısından yıllık bazda yüzde 2,6 düşüşle yaklaşık 1,026 trilyon yuan olarak kaydedildi. Bu düşüş, geçen yılın tamamındaki azalmaya oranla yüzde 14,5 puan daha az bir daralma gösteriyor. NBS tarafından derlenen emlak geliştirme iklim endeksi, şubat ayında 93,8 puan olarak gerçekleşti.