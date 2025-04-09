Çin’de Huzurevinden Yangın Haberi

YANGINDA CAN KAYBI

Çin’in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletindeki bir huzurevinde meydana gelen yangında en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Yangın, dün akşam yerel saatle 21.00’da ortaya çıktı. Huzurevi sakinlerinin durumu ile ilgili kaygılar sürüyor.

TEDAVİ VE İNCELEME SÜRECİ

Yetkililer, dumandan etkilenen huzurevi sakinlerinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere taşındığını açıkladı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme çalışmalarına devam ediliyor. Yangının neden kaynaklandığına dair soruşturma sürmekte.