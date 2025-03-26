Çin’de İlk Sıfır Karbonlu Bölge Kuruldu

ÇİN’DE SIFIR KARBONLU TANITIM BÖLGESİ KURULDU

Çin’in Hainan eyaleti yetkilileri, Boao kasabasında eyaletin ilk sıfır karbonlu tanıtım bölgesinin hayata geçtiği müjdesini verdi. Yetkililer, bu durumun ülkenin düşük karbon emisyonlu kalkınma çabaları açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Bir uzman, “Bu başarının, Çin’in karbon nötr olma ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki kararlılığını vurguladığını” belirtiyor.

BÜYÜK BİR ALANDA KURULU

Sıfır karbonlu tanıtım bölgesi, yaklaşık 190 hektar alan kaplıyor ve her yıl gerçekleştirilen Boao Asya Forumu’nun sürekli konferans alanı olan Dongyu Adası’nı içeriyor. Yerel yetkililerin sunduğu verilere göre, yeşil yapı yenileme ve yenilenebilir enerji kullanımı üzerine yoğunlaşan bu tanıtım bölgesi, 2019 yılında 11.300 ton olarak kaydedilen binalar ve diğer altyapıdan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2024 yılında sıfıra indirmeyi planlıyor.