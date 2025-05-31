Çin’de İmalat Sanayisi Duraklama Gösteriyor

ÇİN’DE İMALAT SANAYİSİNDE EKONOMİK AKTİVİTE ARTIYOR

Çin’deki imalat sanayisinde ekonomik aktivite, mayıs ayında bir önceki aya göre artış gösterse de daralma eğilimini devam ettiriyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs 2025 içinde 0,5 puan artarak 49,5’e ulaştı. Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin’in buna yanıt vermesiyle yaşanan ticaret gerilimleri sonrası taraflar müzakere masasına otursa da, belirsizlikler, büyük oranda ihracata dayalı olan Çin’in imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

YENİ SİPARİŞLERDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Bu yıl ocak ayında 49,1’e düşen PMI, şubat ayında 50,2’ye, martta ise 50,5’e çıkarak geçen yılın son çeyreğindeki genişleme dönemini yeniden yakalamıştı. Ancak endeks nisan ayında, tarife çatışmasının etkisiyle 49’a gerileyip son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi PMI içindeki yeni siparişler alt endeksi de 49,2’den 49,8’e, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 44,7’den 47,5’e yükseldi. UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, mayıs ayında ABD ile ticarette bir iyileşme yaşandığını, hem ihracat hem de ithalatta nisan ayına göre bir artış gözlendiğini açıkladı.

İMALAT DIŞI PMI DURUMU

İmalat dışı PMI, hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsıyor ve mayıs ayında 0,1 puan düşerek 50,3’e geriledi. Ocak ayında 50,2 seviyesinde olan bu endeks, şubat ayında 50,4’e, martta ise 50,8’e yükselmiş, nisan ayında ise 50,4’e gerilemişti. PMI endekslerinde 50’nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışı, altındaki değerler ise azalmayı gösteriyor.

ABD-ÇİN TARİFE ÇATIŞMASI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da aralarında Çin’in de bulunduğu ticaret ortaklarına yeni gümrük vergileri bildirmişti. Çin’in karşılık vermesiyle ortaya çıkan tarife çatışmasında ABD, gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar yükseltmiş, Çin ise ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamıştı. Washington yönetimi diğer ülkelere uyguladığı ek tarifeleri 90 gün ertelemişken, Çin’e yönelik tarifeler hemen yürürlüğe girmişti. Ticari gerilim sonrası ABD ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs’ta Cenevre’de bir araya gelerek karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle düşürme kararı aldı. 14 Mayıs itibarıyla, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisi ise yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürüldü. Trump, yaptığı açıklamada, Çin’i 90 günlük geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçladı ve bu konuyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini, sorunun çözümlenmesini umduğunu belirtti.