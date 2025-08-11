Çin’de İşsizlik Hissiyatı Artıyor

ÇİN’DE ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ YAPMA HİZMETİ POPÜLERLİK KAZANIYOR

Hiç kimse maaş almadan ya da hatta para ödeyerek çalışmak istemiyor. Ancak, Çin’deki genç ve işsiz yetişkinler arasında, çalışıyormuş gibi davranmak için bu tür hizmet sunan işletmelere ödeme yapmak yaygınlaşıyor. Birçok firma, bu gelirden yararlanmak için bu hizmetleri sağlıyor. Bu durumun temelinde, Çin ekonomisindeki durgunluk ve istihdam sorunları yatıyor. Ülkede genç işsizlik oranı %14’ün üzerinde kalmayı sürdürüyor. Maaşlı bir iş bulmak giderek zorlaştıkça, bazı genç yetişkinler evde oturmakta zorlandıkları için para ödeyecekleri bir ofise gitmeyi tercih ediyor.

OFİSLERİN ÇEKİCİ HAVA YARATMA ÖZELLİĞİ

30 yaşındaki Shui Zhou, 2024 yılında iflas eden gıda firmasının sahibi. Bu yılın Nisan ayında, Dongguan şehrinde, Pretend To Work Company adlı firmanın bu amaca yönelik kurduğu ofise gitmeye başladı. Firma, işsizlerden günlük 30 yuan (4,20 $) ücret alıyor. Zhou, burada benzer durumda olan beş “meslektaşı” ile birlikte oturuyor. Zhou, “Çok mutluyum, bir grup olarak sanki birlikte çalışıyormuş gibiyiz” diyor. Bu tür ofisler, Shenzhen, Şanghay, Nanjing, Wuhan, Chengdu ve Kunming gibi büyük şehirlerde de yer buldu. Tam teşekküllü bir ofis havası yaratan bu işletmeler, bilgisayarlar, toplantı odaları ve sosyalleşme alanlarıyla donatılmış. İşsiz gençler burada bilgisayarları kullanarak iş aramayı sürdürüyor. Günlük ücretler genellikle 30 ila 50 yuan arasında değişiyor ve öğle yemeği, atıştırmalıklar ile içecekler de sağlanıyor.

GENÇLER ARASINDA YAYGINLAŞAN EĞİLİM

Yeni Zelanda’daki Wellington Victoria Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Christian Yao, bu durumu şu şekilde değerlendiriyor: “Ekonomik dönüşüm nedeniyle eğitim ile iş piyasası arasındaki uyumsuzluk artıyor. Bu durum gençleri bir sonraki adımlarını düşünmek veya geçici işler yapmak için bu tür yerlerde bulunmaya itiyor. Sözde ofisler sunan şirketler, bu geçiş döneminin çözümlerinden biri.” 30 yaşındaki Zhou, Xiaohongshu isimli sosyal medya uygulamasında Pretend To Work Company ile karşılaştı. Ofis ortamının disiplin sağlayacağını hissederek buraya yazıldığını belirtiyor. Zhou, genellikle sabah 8 ile 9 arasında ofise geldiğini ve bazen 23:00’e kadar kalıp, bazı günler işletme müdüründen sonra ofisten ayrıldığını söylüyor.

SANAL ORTAMDA ÇALIŞMA SÜRECİ

Zhou, ofis haytına dair fotoğraflarını ailesine göndererek onları işsizliği konusunda rahatlattığını aktarıyor. Ofise gelen diğer işsizlerle artık arkadaş olduklarını da ifade ediyor. İş ararken herkesin yoğunlaştığını, ancak boş zamanlarda sohbet, şakalaşma ve oyun oynama fırsatı bulduklarını belirtiyor. Şanghay’da Xiaowen Tang, bu yılın başlarında benzer bir ofis firmasına kaydolarak bir aylığına bir masa kiraladı. 23 yaşındaki Tang, geçen yıl üniversiteden mezun olmasına rağmen tam zamanlı bir iş bulamadığını söylüyor. Mezun olduğu üniversitenin yazılı olmayan bir kuralı, mezunlardan bir yıl içinde iş bulmalarını ya da staj yaptıklarına dair belge sunmalarını istiyor. Tang, stajının kanıtı olarak ofisten bir fotoğrafı okula gönderdi.

DUYGUSAL YÜKLERİ AZALTMAK

Almanya’daki Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Biao Xiang, bu eğilimin arkasında iş fırsatlarının yetersizliğinin yarattığı “hayal kırıklığı ve güçsüzlük” duygularının olduğunu savunuyor. Biao Xiang, gençlerin çalışıyormuş gibi yaparak toplum baskısından uzaklaşarak kendilerine alan açtığını ifade ediyor. Dongguan’daki Pretend To Work şirketinin sahibi Feiyu (takma ad) ise “Sattığım şey bir masa değil, işe yaramaz bir insan olmamanın onuru” diyor. Feiyu, işsizlikle ne demek olduğunu biliyor ve bu yılın Nisan ayında Pretend To Work’ün reklamını yayınlamaya başladıktan sonra, kısa sürede tüm masalarının dolduğunu belirtiyor.

SOSYAL DENEY OLARAK GÖRMEK

Feiyu, müşterilerinin %40’ının, staj deneyimlerini okullarına kanıtlamak için fotoğraf çekmeye gelen yeni mezunlar olduğunu ifade ediyor. Diğer %60’lık kısım ise e-ticaret şirketlerinde çalışanlar ve dijital göçebe olan serbest çalışanlardan oluşuyor. Masaları kiralayanların yaş ortalaması ise yaklaşık 30 civarında. Resmi olarak bu kişilere “esnek istihdam profesyonelleri” deniliyor. Feiyu, uzun vadede işletmenin kârlı kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu, bu durumu daha çok bir sosyal deney olarak gördüğünü vurguluyor. Zhou, zamanının çoğunu yapay zeka alanındaki yeteneklerini geliştirmeye harcadığını ve bazı şirketlerin yapay zeka araçlarında yeterlilik şartı aradığını fark ettiğini söylüyor. Bu nedenle, yapay zeka becerileri edinmenin tam zamanlı bir iş bulmasını kolaylaştıracağına inanıyor.