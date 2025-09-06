Haberler

Çin’de Kargo Gemisi Çarpıştı

ÇARPISMA OLAYI VE KAYIPLAR

Çin’in kuzeyinde bulunan Bohay Denizi’nde, bir kargo gemisi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildiriliyor. Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı, bugün yerel saatle 04.30 civarında yaşanan bu kazada balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve mürettebatının bir kısmının denizde kaybolduğunu duyuruyor.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bakanlık, kaybolan mürettebatın bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtiyor. Ayrıca, kazanın sorumluluğu ve ihmal durumunun da soruşturulacağını aktarıyor. Açıklamada, Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği de ifade ediliyor.

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

