Çin’de Küçük Kız Bıçakla Yürüdü

ŞOK EDİCİ OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Çin’de dikkat çekici bir olay meydana geldi. Üç yaşındaki bir kız çocuğu, başında saplı bıçakla annesiyle birlikte hastaneye yürüdü. Olay, ülkenin güneybatısındaki Dongchuan Halk Hastanesi önünde kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Küçük kızın, kulağının hemen üzerinde yaklaşık 15 santimlik bir bıçakla sendeleyerek yürüdüğü ve annesinin onun yanı başında olduğu gözlemlendi.

OLAYIN NEDENİ AÇIKLANDI

Anne, ilk açıklamasında, bıçağın çarşaf değiştirirken örtünün arasından fırladığını iddia etti. Ancak hastane çalışanlarının değerlendirmelerine göre olayın gerçeği daha dramatikti. İddialara göre, anne öfke nöbeti geçiren kızını korkutmak amacıyla bıçağı eline aldı. Kontrolü kaybedince, bıçak küçük kızın kafasına saplandı.

MÜDAHALE VE KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMU

Anne, bıçağı kendi başına çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamayınca ambulans çağırmak yerine doğrudan hastaneye gitmeyi tercih etti. Neyse ki, hastanedeki doktorlar hemen müdahale etti. Beyin cerrahları, kraniyotomi adı verilen bir operasyonla bıçağı çıkardı. Küçük kızın sağlık durumunun şu an stabil olduğu ve gözetim altında tutulduğu bildirilmekte. Doktorlar, kurtuluşun sebebinin kızın kafatasının hala yumuşak olmasından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, annenin bıçağı çıkarma girişiminin son derece tehlikeli olabileceğinin altını çizdiler.

TOPLUMSAL TEPKİ VE MEDYA YANSIMALARI

Polis, olayın kasıtlı değil, tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Küçük kızın yaşamış olduğu bu olağanüstü durum, Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi bu görüntüleri izleyerek şok yaşarken, annenin sorumsuzluğuna yönelik sert eleştirilerde bulunuldu.