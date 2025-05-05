Çin’de Nehirde Tekne Faciası Yaşandı

ÇİN’DE NEHİR FACİASI

Çin’in Guizhou eyaletine bağlı Qianxi şehrinde meydana gelen üzücü olayda, bir nehirde 84 turisti taşıyan 4 tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Sonuç olarak 10 kişi hayatını kaybetti. Bu turist gezisi, beklenmedik bir şekilde bir facia ile son buldu. Devlet medyasına dayanan haberlere göre, kurtarılan 74 kişiden 70’i hastaneye sevk edilerek tedavi edilmeye başlandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eyalet yetkililerine “tüm imkanları kullanmaları” talimatını verirken, bölgeye yaklaşık 500 kurtarma görevlisi seferber edildi. Xi, ayrıca turistik alanlar ve büyük kamu alanlarında artan kaza sayısını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu olay, güvenli turizm uygulamalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.