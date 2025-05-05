Haberler

Çin’de Nehirde Tekne Faciası Yaşandı

ÇİN’DE NEHİR FACİASI

Çin’in Guizhou eyaletine bağlı Qianxi şehrinde meydana gelen üzücü olayda, bir nehirde 84 turisti taşıyan 4 tekne şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Sonuç olarak 10 kişi hayatını kaybetti. Bu turist gezisi, beklenmedik bir şekilde bir facia ile son buldu. Devlet medyasına dayanan haberlere göre, kurtarılan 74 kişiden 70’i hastaneye sevk edilerek tedavi edilmeye başlandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eyalet yetkililerine “tüm imkanları kullanmaları” talimatını verirken, bölgeye yaklaşık 500 kurtarma görevlisi seferber edildi. Xi, ayrıca turistik alanlar ve büyük kamu alanlarında artan kaza sayısını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu olay, güvenli turizm uygulamalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kurt Kulağı Çiçekleri Açtı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan kurt kulağı çiçekleri, özellikle Tekeli ve Kaladibi mahallelerinde açarak doğaseverler için muhteşem bir manzara sunuyor.
Haberler

Yıllık Enflasyon Yüzde 73,88 Gerçekleşti

Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık %4,46, yıllık ise %73,88 olarak tespit edildi. Enflasyon, özellikle haberleşme, mal ve hizmetler ile otel ve lokantalar kategorilerinde yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.