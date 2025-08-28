Çin’de Robot Kontrolünü Kaybetti

ÇİNLİ ROBOTUN KONTROLDEN ÇIKMASI

Çin’de ilginç bir durum yaşandı. Bir yazılım hatası nedeniyle kontrolden çıkan bir robot, çevresindekilere oldukça korkutucu anlar yaşattı. O anlara dair görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, robot aniden kontrolünü kaybederek beklenmedik bir şekilde hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan robot, adeta panik atak geçirircesine yere yuvarlandı.

MÜDAHALE GÖREVİNİ ÜSTLENEN EKİPLER

Çevrede bulunan insanlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, olay yerine ekipler hızla müdahale etmek için harekete geçti. Kaydedilen görüntülerde, robotun dengesini kaybedip yere yığılarak kontrolsüz hareketler sergilediği net bir şekilde görülüyor. Panik içinde yere yuvarlanan robota yaklaşan görevlilerin, cihazın zarar görmemesi ve çevredekilere zarar vermemesi için yoğun bir çaba sarf ettikleri anlar da kaydedildi.

Olayın ardından sosyal medya platformlarında çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Kimileri bu görüntüleri yapay zekânın güvenilirliği açısından bir uyarı işareti olarak yorumladı. Diğerleri ise yaşananların sadece basit bir yazılım arızasından kaynaklandığını savundu. Uzmanlar, bu tür olayların gelişen teknoloji ile birlikte daha sık baş gösterebileceğini ancak ciddi güvenlik protokollerinin bu riskleri en aza indirdiğini belirtti.