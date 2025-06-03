Çin’de Sanayi Üretimi Düşüşte, Ticaret Savaşları Etkili

ÇİN’DE SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞÜYOR

Trump’ın gümrük vergilerini bir ara yüzde 145’e kadar yükselttiği Çin’de sanayi üretimi 32 ayın en düşük seviyesine geriledi. İç talepteki zayıflığa ek olarak ticaret savaşlarının daralmada etkili olduğu belirtiliyor. ABD’nin gümrük vergileri ile tehdit ettiği Çin’de sanayi üretimi, Eylül 2022’den beri en düşük seviyeye inerek eklenmelerin altında kaldı. S&P Global ve Çinli medya şirketi Caixin tarafından gerçekleştirilen Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) Mayıs’ta 48,3 olarak kaydedildi. Bu da son sekiz ayda gerçekleşen ilk daralma olarak değerlendiriliyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

İÇ TALEPDEKİ ZAYIFLIK

Ekonomistler, iç kırılganlıkların yanı sıra ABD’nin Trump yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergisi politikası nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisinin baskı altında kaldığını ifade ediyor. Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, bu yavaşlamanın “dış talepteki durgunlukla” bağlantılı olduğunu belirtiyor. Capital Economics’ten ekonomist Zichun Huang ise “Mayıs ortasında ABD ile varılan geçici anlaşmanın yarattığı olumlu etkinin iç ekonomik zorluklar tarafından bastırıldığına” dikkat çekiyor.

GERİLİM VE UZLAŞI SÜRECİ

ABD Başkanı Trump, Şubat ayında Çin’den ithal tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, ardından yapılan yeni eklemelerle Nisan’da bu oran yüzde 145’e kadar çıkmıştı. Bunun ardından taraflar 12 Mayıs’ta 90 günlük “ateşkeste” anlaşmaya vardı. Bu uzlaşı kapsamında ABD, Çin’e uyguladığı gümrük oranını yüzde 30’a düşürürken, Çin de Amerikan ürünlerine koyduğu vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a çekti. Washington-Pekin hattında kalıcı bir anlaşma için müzakereler devam ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta içinde telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğini duyurdu. İki liderin gündeminin ilk sırasını ticaret anlaşmazlıkları oluşturuyor.

ÇİN EKONOMİSİNİN MEVCUT DURUMU

Öte yandan, ABD’nin Rus petrolü ve doğal gazına yönelik yeni yaptırım hazırlığı da Çin’in enerji güvenliğini tehdit ediyor. ABD kaynaklı dış şokların yanı sıra, Çin ekonomisi uzun süredir devam eden emlak krizi, zayıflayan iç tüketim ve yüksek düzeydeki yerel yönetim borçları ile mücadele ediyor.