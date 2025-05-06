Çin’de Sınır Seyahatleri Artıyor

SINIR DENETİM KURUMLARINDAN AÇIKLAMALAR

Çin genelindeki sınır denetim kurumları, 5 günlük İşçi Bayramı tatili süresince yaklaşık 10,9 milyon giriş-çıkış seyahatinin gerçekleştirildiğini belirledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7’lik bir artışı ifade ediyor. Çin Ulusal Göç İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, bu seyahatlerin 5,78 milyonu anakara sakinleri tarafından yapıldı. Anakara sakinlerinin yaptığı seyahat sayısı, önceki yıla göre yüzde 21,2 büyüdü.

HONG KONG, MAKAO VE TAYVAN KAPSAMINDAKİ SEYAHATLER

Öte yandan, Hong Kong, Makao ve Taiwan sakinleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1 artışla yaklaşık 4 milyon seyahat gerçekleştirdi. Veriler, yabancı ülke vatandaşlarının bu süreçte toplam 1,12 milyon giriş-çıkış seyahati yaptığını, bu sayının geçen yıl ile mukayese edildiğinde yüzde 43,1 oranında bir artışa işaret ettiğini gösteriyor.

VIZESIZ GİRİŞ YAPAN ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ

Özellikle vizesiz giriş yapan yabancı ziyaretçilerin sayısının yaklaşık 380 bine ulaşması, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,7’lik büyük bir artışı işaret ediyor. Veriler, Çin’in genişletilmiş vizesiz seyahat politikasının uluslararası ziyaretçi çekmeye yönelik artan popülaritesini ve etkinliğini açıkça ortaya koyuyor.