Çin’de U21 Voleybol Skandalı Yaşandı

SKANDAL OLAY ORTAYA ÇIKTI

Çin’de gerçekleştirilen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda ciddi bir olay gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Mısır-Türkiye voleybol mücadelesinde, yedek oyuncularımız arasında bir kavga çıktığı iddiaları gündemi sarstı. Şimdi ise bu olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maçın ilk seti sırasında, iki milli voleybolcumuz arasında gerilim yaşandı. Aniden başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Her ne kadar olaydan bağımsız olarak mücadele devam etse de, milli takımımız Mısır’a karşı 3-1’lik bir skorla mağlup oldu.

ÖNEMLİ

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

