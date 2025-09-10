Çin’de Vergi İadesi Artıyor

TURİSTLERİ HEDEF ALAN VERGİ İADESİ HİZMETİ

Çin’de yabancı turistlere yönelik vergi iadesi imkanı sunan mağazaların sayısı ağustos ayı itibarıyla 10.000’i geçti. Devlet Vergi İdaresi’nin çarşamba günü açıkladığı veriler, bu hizmetin ne denli talep gördüğünü ortaya koyuyor.

ARTAN TALEP İLE YÜKSELEN SATIŞLAR

Yılın ilk sekiz ayında vergi iadesi talep eden turist sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 247,8 oranında artış gösterdiği kaydediliyor. Ayrıca, vergi iadesi yapılabilecek ürünlerin satışları ve toplam iade tutarları sırasıyla yüzde 97,5 ve yüzde 96,9 oranında artış sergiliyor. Bu veriler, Çin’in gözde bir turizm merkezi haline gelmeye devam ettiğini gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı’nın Beijing’den aktardığı bilgilere göre, bu sonuçlar vergi iadesinin gün geçtikçe daha fazla rağbet gördüğünü vurguluyor.