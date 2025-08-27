Çin’de Yeni Nötrino Gözlemevi Açıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEFFAF KÜRESEL TESPİT CİHAZI FAALİYETE GEÇTİ

Dünyanın en büyük şeffaf küresel tespit cihazı, Çin’de çalışmalarına start verdi. Salı günü faaliyete geçen bu cihaz, aşırı yüksek hassasiyetle gerçekleştirilen nötrino araştırmalarına adanan ilk operasyonel devasa bilimsel tesis olarak kendini gösteriyor.

JİANGMEN YERALTINDAKİ NÖTRİNO GÖZLEMEVİ AÇILDI

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Jiangmen kentinde konumlanan Jiangmen Yeraltı Nötrino Gözlemevi, on yıllık hazırlık ve inşaat sürecinin ardından 20.000 tonluk sıvı sintilatör detektörünün dolumunu tamamlayarak veri almaya başladı. Bu gelişme, nötrino araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.