Çin’de Yenilenebilir Enerji Projelerine Destek

PROJE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Shanxi DaiXian Zhenghuaneng Enerji Geliştirme Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Li Zhitao, son dönemlerde yalnızca arazi ve elektrikle ilgili prosedürlerin yürütülmesiyle ilgilenmiyor, aynı zamanda bir pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin kurulmasına yönelik hazırlıkları tamamlamak için meslektaşlarıyla iş birliği yapıyor. Daixian ilçesi, Çin’in enerji üretiminde önemli bir yer tutan Shanxi’nin kuzey kesiminde yer alıyor ve burada toplam kurulu kapasitesi 1,4 milyon kilovat olan, yatırım maliyeti yaklaşık 10,99 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar ABD doları) olan bir hidroelektrik santralinin inşası onaylandı. Santralin inşası Haziran ayında başlayacak. Li, “Bu proje öncelikli olarak Shanxi’nin kuzeyindeki yeni enerji üretimine hizmet verecek. 72 ayda inşa edilecek projede yılda 2,98 milyar kilovat-saatlik tam kapasite elektrik üretimi söz konusu” diye belirtiyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HIZLA BÜYÜYOR

Çin, “karbon zirvesi” hedefine ulaşmak ve yenilenebilir enerji merkezli yeni bir enerji sistemi oluşturmak için aktif şekilde çalışıyor. Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2024 yılı sonunda ülkenin kurulu güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 45,2 artışla yaklaşık 890 milyon kilovata, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise yüzde 18 artışla yaklaşık 520 milyon kilovata ulaşması bekleniyor. Çin’in toplam pompaj depolamalı enerji kapasitesi, sektörün olumlu gelişim trendi sayesinde 2024 yılı sonu itibarıyla 58 milyon kilovatı geçecek. Devlet Şebekesi yetkilisi Le Zhenchun, “2021’den bu yana Devlet Şebekesi’nin pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin yıllık enerji üretiminin artış oranı yüzde 18’in üzerinde kaldı ve yıllık ortalama 28 milyar kilovat-saatin üzerinde yeni enerji tüketimi sağlandı” diyor.

POLİTİKALARA HIZ KAZANDIRIYOR

Çin hükümeti, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin gelişimini hızlandırmak için etkili destekleyici politikalar uyguluyor. Ocak ayında, ilgili departmanlar pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin geliştirilmesi ve inşası ile ilgili geçici tedbirler yayımlamıştı. Ulusal Enerji İdaresi’nden bir yetkili, bu girişimin, yeni enerjinin hızlı büyümesini desteklemeyi, yeni bir enerji sisteminin inşasını sağlamak ve mevcut sistemin düzenleme kapasitesindeki eksiklikleri gidermeyi amaçladığını belirtiyor. Çin’in çeşitli eyaletleri, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerini kurmak için hızlandırıcı planlar ortaya koyuyor ve sadece Shanxi eyaletinde 10 adet pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin inşası planlanıyor.

Orta ve Uzun Vadeli Pompaj Depolamalı Kalkınma Planı (2021-2035) kapsamında, yaklaşık 420 milyon kilovat kurulu güce sahip 340 önemli projenin ana hatları belirleniyor. 2030 yılına kadar toplam işletme kapasitesinin yaklaşık 120 milyon kilovata ulaşması ve 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjinin büyük ölçekli gelişimini destekleyecek modern bir pompaj depolamalı hidroelektrik sektörü kurulması bekleniyor. Uzmanlar, pompaj depolamalı hidroelektrik sektörünün Çin’in yenilenebilir enerji sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini ve hızlı, düzenli bir gelişim kaydettiğini ifade ediyor. Ayrıca, Çin’in yeni enerji tesisleri, çöl alanlarına, Gobi bölgelerine ve açık denizlere doğru yayıldıkça, pompaj depolamalı hidroelektrik projelerinin de bu bölgelerde kurulması bekleniyor.