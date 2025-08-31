Çin’de Zirve Temasları Başladı

ŞİÖ ZİRVESİNDEKİ TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin şehrinde bulunduğu sırada temaslarına başladı. İlk olarak Tiencin Konukevi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği detaylı şekilde değerlendirildi. Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yatırımların desteklenmesi gerektiğini, dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarında büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirtti. Çin firmalarının Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda koordinasyonun artırılmasının faydalı olacağını ifade etti. Ayrıca, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi’nin uyumlu hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

GÖRÜŞMELERİN KAPSAMI

Görüşme çerçevesinde, iki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesi konusunda mutabık kalındı. Erdoğan, Türkiye’nin “Tek Çin” politikasına desteğini tekrarladı ve iki ülke ilişkilerinin stratejik boyutuna vurgu yaptı. Ayrıca, Gazze’deki güncel durum, Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye’nin kalkınması için atılabilecek ortak adımlar ve çeşitli bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir diğer görüşme yaptı. Bu görüşmede de iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi önemli isimlerin de görüşmelerde yer aldığı ifade edildi.