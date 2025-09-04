Çin’de Zirve: Xi ve Nguesso

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ JİNPING’İN GÖRÜŞMESİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Bu toplantı, 4 Eylül tarihinde Çin’in başkenti Beijing’de yapıldı. Nguesso, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri”ne katılmak amacıyla Çin’de bulunuyordu.

ANMA TÖRENİNİN ÖNEMİ

Toplantının zamanlaması, uluslararası işbirlikleri ve tarihi zaferlerin kutlanması bakımından önemli bir anlam taşıyor. Nguesso, Çin’deki etkinliklere katılımı ile bu zaferlerin hatırlanmasının gerekliliğini dile getirerek etkinliğin coşkusunu paylaştı. Bu tür buluşmalar, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme ve ortak hedeflerinin altını çizmeye yardımcı oluyor.