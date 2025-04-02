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Çin’deki Hidroelektrik Santrali Enerji Üretiyor

ÇİN’DE HİDROELEKTRİK SANTRALİ KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Çin’in Qinghai eyaletinde bulunan Maerdang Hidroelektrik Santrali, ilk ünitesinin bir yıl önce şebekeye bağlanması sonrasında toplamda 3,5 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Ortalama 3.300 metre yükseklikte yer alan bu istasyon, 2,32 milyon kilovat kurulu güce sahip ve “batıdan doğuya enerji aktarımı” projesinde önemli bir rol üstleniyor. Geçen yılın sonunda hidroelektrik santralinin beş ünitesi de üretime tamamen geçiş yaptı.

Maerdang Hidroelektrik Santrali’nin ürettiği temiz enerji, yaklaşık 1,07 milyon ton standart kömür tasarrufu ve 3,98 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer hale geliyor. Bu da çevre dostu enerji üretiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE BÜYÜME HIZLANIYOR

İstasyonun işletmecisi olan Çin Enerji Yatırım Şirketi, burada sahip olduğu zengin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve enerji depolamayı bir araya getiren bir temiz enerji üretim kompleksi geliştirmeyi planlıyor. Toplamda 31,12 milyon kilovat kurulu güce sahip olması beklenen bu kompleksin faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık ortalama enerji üretiminin 48 milyar kilovat saatte ulaşması hedefleniyor.

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