Çin’den 4 KÖRFEZ ÜLKESİNE Vize Muafiyeti

ÇİN’İN YURT DIŞI SEYAHATLERİ ARTIRMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Covid-19 salgını sonrası, Çin’in uluslararası seyahatleri artırmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Son günlerde, 5 Latin Amerika ülkesi için vize muafiyeti uygulayacağını açıklayan Çin, bu kapsamı genişleterek 4 Körfez ülkesini de vize muafiyeti programına ekleme kararı aldı.

VİZE SERBESTİSİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER BELLİ OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını duyurdu. Bu uygulama, 2026 yılına kadar geçerli olacak. Anlaşmaya göre, belirtilen ülkelerin normal pasaport sahibi bireyleri, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihlerinde, Çin’de 30 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edebilecek.