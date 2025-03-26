Çin’den ABD Telefon Gözetimi İddiası!

SİBER GÜVENLİK RAPORU ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

China Cybersecurity Industry Alliance’ın (CCIA) yayımladığı yeni bir siber güvenlik raporu, ABD istihbarat teşkilatlarının dünya genelinde cep telefonu kullanıcılarından gizlice veri topladığını iddia ediyor. Raporda, ABD ajanlarının SIM kartları, işletim sistemleri ve mobil uygulamalar üzerinde gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları ile sızma gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Ayrıca, kullanıcıların konumları, kişisel bilgileri ve hesap bilgileri üzerinde Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve mobil ağlar aracılığıyla kontrol sağladıkları kaydediliyor.

IPHONE KULLANICILARI RİSK ALTINDA

Rapora göre, Apple iPhone kullanıcıları bu gizli gözetleme faaliyetlerinin en büyük hedeflerinden biri haline gelmiş durumda. İddialara göre, ABD istihbarat teşkilatları, telefonlara sızmak için kullanıcıların herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan gerçekleştirilen “sıfır tıklama” saldırılarını kullanıyor. Bu saldırılar, iMessage uygulamasına gizli casus yazılımların yüklenmesiyle, mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar ve gerçek zamanlı konum bilgilerinin ele geçirilmesine imkan tanıyor. Bu yöntem, iPhone kullanıcılarının uzun süre gizlice izlenmesine olanak veriyor.

CASUSLUK FAALİYETLERİ GENİŞ BİR ALANDA YAYILMIŞ DURUMDA

CCIA raporuna göre, ABD ajanlarının casusluk faaliyetleri yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı değil. Büyük BT şirketlerinin veri merkezleri, mobil ağ sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları ve hatta USB kabloları gibi veri aktarım cihazları da hedef alınıyor. Bu durum, aynı anda çok sayıda kullanıcının izlenmesini sağlıyor ve kullanıcı verilerinin korunmasını zor bir hale getiriyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ DÜNYA ÇAPINDA ARTIYOR

CCIA, bu saldırıların tüm cep telefonu kullanıcılarını riske attığını vurguluyor. ABD ajanlarının kullandığı casus araçlar, Truva atı virüsleri ve gizli izleme yöntemleri, güvenli web kullanımı üzerinde tehlike oluşturuyor, kullanıcı verilerini gizliyor ve ulusal güvenliği tehdit ediyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde daha fazla kullanıcının kimlik hırsızlığı ve veri sızıntısı tehlikesi ile karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.