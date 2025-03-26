Çin’den ABD’ye İlişkileri Güçlendirme Çağrısı

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığında dikkatleri çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Vang, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Evan Greenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YANLIŞ HÜKÜMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Görüşme sırasında Bakan Vang, Çin ve ABD’nin, iki ülke liderinin üzerinde anlaştığı mutabakat ve ortak vizyon doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin karşılıklı anlayışını geliştirmesi ve “yanlış hükümlerden” kaçınarak farklılıkları yönetmesi gerektiği üzerinde durdu. Çin-ABD ilişkilerinin yönü hakkında önemli bir karar aşamasında olunduğunu belirten Vang, “Karşılıklı makul kaygıları gidermek için ABD ile eşitlik ilkesi ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve istişareye hazırız.” ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE VURGU

Greenberg ise ABD-Çin ilişkilerinin “dünyadaki en önemli ikili ilişki” olduğunu vurgulayarak, iki tarafın karşılıklı anlayışı geliştirmesi ve işbirliğini genişletmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, her iki ülkenin uyum içinde yaşamak için deneyim ve bilgeliğe başvurması gerektiğini de değerlendirdi. ABD’li iş insanı, risk faktörlerinin ve belirsizliklerin arttığı mevcut dünyada, iki ülkenin sıkı bağlar kurmasının önemine dikkat çekti.