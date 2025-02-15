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Dünya

Çin’den ABD’ye Tek Taraflılık Uyarısı

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BÜYÜK GÜÇ REKABETİNDEN KAÇINMA GEREKEN BİR DURUM

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni göreve başlamasıyla birlikte, iki ülkenin barış içinde bir arada var olma ilkesine dayalı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti. Vang, iki ülkenin önceki süreçlerde yaşadığı gerilimlere dikkat çekerek, büyük güç rekabetinden kaçınmanın önemini vurguladı.

Almanya’da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Vang, ABD’nin tek taraflı zorba eylemlerine karşı duracaklarını ifade etti. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik bir konu oluşturuyor.

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