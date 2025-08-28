Çin’den Barış Ve İşbirliği Vurgusu

ÇİN’DEN TARİHİ ANMA GÜNÜNE ÖVGÜ

Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, 27 Ağustos 2025 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yayımladığı makalede, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve dünya faşizmine karşı kazanılan zaferin 80. yıl dönümünü kutladı. Wei, “Tarihi Hatırla, Geleceği Birlikte İnşa Et” başlıklı yazısında, 3 Eylül’ün “dünya halklarının hafızasında daima canlı kalacak, ebediyen anılacak bir gün” olduğunu vurguladı. 80 yıl önce, Çin halkı 14 yıl süren zorlu bir mücadele sonucunda, Japon saldırganlığına karşı büyük bir zafer kazanmıştı. Bu zafer, dünya faşizmine karşı savaşın sona erdiği anlamına geliyordu.

SAVAŞ VE GÜVENLİK TEHDİTİ

Ancak günümüzde birçok bölgede çatışmalar devam ediyor ve bu durum, uluslararası barış ve güvenliğin ciddi bir tehdit altında olduğunun altını çiziyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, savaşın insanlara barışın kıymetini daha iyi anlamalarını sağladığını ifade etti. Dolayısıyla, geçmişten çıkarılan derslerle bugünün daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Wei, “Savaşabilecek güçte olmak, savaşı durdurabilmenin yegane yolu” gerçeği üzerine düşünmemiz gerektiğini söyledi. Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı, adalet ve barış için verilen bir mücadele olarak tarihte yerini alıyor.

Japonya’nın 18 Eylül 1931’de Çin’in kuzeydoğusunu işgal etmesiyle, Çin derhal ulusal kurtuluş mücadelesine başladı. Çin Komünist Partisi’nin önderliğinde, Kuomintang ile iş birliği ile oluşturulan Anti-Japon Ulusal Birlik Cephesi çatısı altında, ordu ve halk birlikte savaştı. Bu süreçte 35 milyon kayıp veren Çin, savaşın getirdiği ağır ekonomik kayıplarla da karşı karşıya kaldı.

Savaşın sonucunda, savaş sonrası uluslararası düzenin korunması gerekliliği ortaya çıktı. Bu durum, Birleşmiş Milletler’in kurulmasına zemin oldu. Devletler, bu çatı altında dünya barışını koruma taahhüdünde bulundu. Çin, bu süreçte Birleşmiş Milletler’in ikinci büyük bütçe katkı sağlayıcısı ve barış gücü personeli gönderen en üst düzeyde ülke konumunda.

TAIWAN VE TEK ÇİN İLKESİ

Dünya Anti-Faşist Savaşı’nın önemli sonuçlarından biri, Taiwan’ın Çin’e dönmesidir. Uluslararası belgeler, Taiwan’ın Çin üzerindeki egemenliğini teyit ederken, 1971’deki BM Genel Kurulu kararları Çin Halk Cumhuriyeti’nin haklarını yeniden kazanmasını sağladı. “Dünyada yalnızca tek bir Çin vardır; Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” diyen Wei, çok taraflılık ilkesinin korunması gerektiğini de ekledi.

ÇİN’İN KÜRESEL ROLÜ VE PARTİNERLİK

Xi Jinping, “İnsanlığın kaderi ortaktır” diyerek tüm ülke halklarının “dünya tek bir ailedir” anlayışını benimsemesi gerektiğine dikkat çekti. Çin, yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleşecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin ev sahipliğini üstlenecek. Dönem başkanı olan Çin, burada 20’den fazla ülke liderini ağırlayacak. Aynı zamanda, askeri geçit töreninin yer alacağı anma etkinlikleriyle barışa verilen önemi vurgulayacak.

ÇİN VE TÜRKİYE’NİN ORTAK HEDEFİ

Türkiye, barışın arabulucusu rolünü üstlenerek bölgesel istikrarın korunmasına katkı sağladı. Çin ve Türkiye, Birleşmiş Milletler amaçlarını koruma hususunda ortak çıkarları olduğunu sürekli ifade ediyor. Çin, Türkiye dahil tüm ülkelerle tarihi hatırlamaya, barışa değer vermeye ve ortak kalkınmayı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Geçmişten gelen dersler ile, geleceğe birlikte daha güzel adımlar atılması gerektiği üzerinde duruluyor.