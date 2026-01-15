Çin’den İran Protestolarına Destek: ABD Müdahalesine Karşıyız

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ekonomik zorluklar sonucu ortaya çıkan ve ülke genelinde yayılan protestolara ilişkin İran’a dair açıklamada bulundu. Vang, İran hükümeti ve halkının birlikte hareket ederek bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Erakçi’den protestoların devam ettiği ülkede yaşanan durum hakkında bilgi alan Vang, “İran hükümetinin ve halkının bir araya gelerek zorlukları aşacağına, ulusal istikrarı sürdüreceğine, meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz.” dedi.

İKİLİ GÖRÜŞME VE DEĞERLENDİRME

Vang, ABD’nin İran’a olası müdahale ihtimali ile ilgili, ülkeler arasındaki uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, tehditler ve bir ülkenin iradesinin başkalarına dayatılmasına karşı olduklarını vurguladı. Bakan, tüm tarafları barışa saygı göstererek itidal göstermeye ve farklılıklarını diyalog ile çözmeye davet etti. Ayrıca, ülkesinin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

İRAN’DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, ülkedeki mevcut toplumsal huzursuzluğun dış güçlerce tetiklendiğini, ancak istikrarın yeniden sağlandığını belirtti. Dış müdahaleye hazırlıklı olduklarını ifade eden Erakçi, diyaloğa kapının açık kaldığını da kaydetti. Ayrıca, Çin’in bölgedeki barış ve istikrar için daha fazla rol oynaması yönündeki desteklerini dile getirdi.

PROTESTOLARIN NEDENİ VE SONUÇLARI

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’sında esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke genelinde yayılım göstermişti. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta daha da şiddetlenen protestolar sonrasında, ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Olaylarda ölen ya da yaralananların sayısına dair İranlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösteriler sırasında toplam 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.