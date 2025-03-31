Çin’den Myanmar’a Deprem Yardımı Gönderildi

ÇİN’DEN MYANMAR’A YARDIM GÖNDERİLMESİ
Çin, Myanmar’ı etkileyen depremin ardından acil insani yardım malzemesi taşıyan ilk yardımı pazartesi günü sabah saatlerinde Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan yola çıkardı. Myanmar hükümetinin talebi üzerine Çin, depremden etkilenen bölgelere destek sağlamak amacıyla 100 milyon yuan (yaklaşık 13,9 milyon ABD doları) değerinde insani yardım göndermeye karar verdi.
GÖNDERİLEN MALZEMELER
Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, gönderilen ilk yardım paketinin içinde çadır, battaniye ve ilk yardım kitlerinin yer aldığını duyurdu. Bu malzemelerin, ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşması hedefleniyor.