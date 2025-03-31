Haberler

Çin’den Myanmar’a Deprem Yardımı Gönderildi

ÇİN’DEN MYANMAR’A YARDIM GÖNDERİLMESİ

Çin, Myanmar’ı etkileyen depremin ardından acil insani yardım malzemesi taşıyan ilk yardımı pazartesi günü sabah saatlerinde Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan yola çıkardı. Myanmar hükümetinin talebi üzerine Çin, depremden etkilenen bölgelere destek sağlamak amacıyla 100 milyon yuan (yaklaşık 13,9 milyon ABD doları) değerinde insani yardım göndermeye karar verdi.

GÖNDERİLEN MALZEMELER

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, gönderilen ilk yardım paketinin içinde çadır, battaniye ve ilk yardım kitlerinin yer aldığını duyurdu. Bu malzemelerin, ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çinli Kurtarma Ekibi Myanmar’da Hayat Kurtardı

Mandalay'daki deprem sonrası Çinli kurtarma ekipleri, 6 kişiyi sağ kurtararak çalışmalara devam ediyor. Kurtulanlar arasında hamile bir kadın ve yaşlı bir adam da yer alıyor.
Haberler

Çinli Ekip, Depremzedeyi Myanmar’da Kurtardı

Mandalay'da gerçekleşen depremde, Çinli kurtarma ekipleri birlikte çalışarak hamile bir kadını başarılı bir şekilde enkazdan çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.