Haberler

Çin’den Myanmar’a İkinci Yardım Malzemeleri

ACİL YARDIM MALZEMELERİ YANGON’A ULAŞTI

Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri, 3 Nisan tarihinde Myanmar’daki Yangon Uluslararası Havaalanı’na teslim ediliyor. Bu kapsamda, 800 çadır, 2.000 battaniye, 3.000 kutu bisküvi, 2.000 kutu maden suyu ve acil ihtiyaç duyulan çeşitli diğer malzemeler yer alıyor.

ÇİN’DEN GELEN YARDIM

İkinci parti yardım malzemeleri, Çin’den yola çıkan bir charter uçuşu aracılığıyla Yangon kentine ulaşıyor. Bu yardımlar, bölgede acil ihtiyaç duyanlara destek sağlamayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Detaylar Geliyor..

DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, boykot sonrası gerçekleştirdiği projelerden çekildiğini duyurdu. Özkan, gençlerin iptali sonrası çok para kaybettiğini ifade etti.
Haberler

Settar Tanrıöğen Sağlığına Kavuştu, Programda Konuştu

Settar Tanrıöğen, beyin kanaması sonrası final yaptığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisini ve arkadaşlarını özlediğini belirtti. Ahmet Mümtaz Taylan'la yaptığı programda duygu dolu anlar yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.