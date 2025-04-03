Çin’den Myanmar’a İkinci Yardım Malzemeleri

ACİL YARDIM MALZEMELERİ YANGON’A ULAŞTI

Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri, 3 Nisan tarihinde Myanmar’daki Yangon Uluslararası Havaalanı’na teslim ediliyor. Bu kapsamda, 800 çadır, 2.000 battaniye, 3.000 kutu bisküvi, 2.000 kutu maden suyu ve acil ihtiyaç duyulan çeşitli diğer malzemeler yer alıyor.

ÇİN’DEN GELEN YARDIM

İkinci parti yardım malzemeleri, Çin’den yola çıkan bir charter uçuşu aracılığıyla Yangon kentine ulaşıyor. Bu yardımlar, bölgede acil ihtiyaç duyanlara destek sağlamayı hedefliyor.