Çin’den Trump’ın Filistin Açıklamasına Cevap

ÇİN’DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugünkü basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çin, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi konusuna karşı çıkarak, “Filistin’in Filistinliler tarafından yönetilmesi” gerektiğinin altını çiziyor.

Ateşkesin Önemi

Lin, “Umarız tüm taraflar ateşkesi fırsat olarak görerek savaş sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devlet temeli üzerinde çözecek doğru yola sokmak ve Orta Doğu’ya kalıcı barışı getirmek için kullanırlar” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ifadeler, bölgedeki barış arayışlarının önemini vurguluyor.