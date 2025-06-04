Çin’den Türkiye’ye Gelen Kafile Kazaya Karıştı. Adnan Ünay, Misafirperverlik Gösterdi. Sosyal Medyada Eğlenceli Anlar Paylaşıldı. Turistlerle İyi Dostluk Kuruldu. Anne, Kahvaltı Hazırladı. Koyunlarına Ot Taşıdı

ÇİN KAFİLESİ KAZA SONRASI Türk MISAFİRPERVERLİĞİ YAŞADI

Çin’den Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik bir Çinli grup, Denizli’de kaza yaptı. Geç biten işlemler ve araç bulamamaları nedeniyle yolda kalan kafile, tercüman olarak karakola çağrılan Adnan Ünay tarafından annesinin evinde ağırlanarak misafir edildi. Eğlenceli anların yaşandığı bu buluşma, sosyal medyada dikkat çekti.

KAZADAN SONRA YARDIM ELİ UZANDI

Antalya ve Fethiye’den tatil yaparak Denizli’nin Pamukkale travertenlerini görmek isteyen Çinli turistler, Fethiye’den Pamukkale’ye gitmek üzere yola çıktıkları sırada Acıpayam ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri iletişim kurmaları için Adnan Ünay’ı çağırdı. Ünay, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, hiçbir ücret talep etmeden turistlerle jandarma arasında tercümanlık yaptı. Ayrıca, hastanede yaralıların ifadelerine yardımcı oldu.

ÜCRETSİZ MISAFİRPERVERLİK YAPILDI

Kafileye ait araç kiralama firması yeni araç taleplerine olumsuz yanıt verdi. Uygun otel bulunamaması üzerine Adnan Ünay, turistleri annesinin evinde misafir etmeye karar verdi. Gece boyu saz eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlenen grup, sabah birlikte kahvaltı yaptı. Hemen ardından bu buluşma eğlenceli anlarla dolup taştı.

YARDIM ETMEK BİR GELENEK

Adnan Ünay, “5 kişilik bir turist kafilesi Antalya’dan araba kiralayarak Fethiye’ye gitmekteydi. Fethiye tatillerinin ardından Pamukkale’ye gelirken Acıpayam’da kaza geçirdiler. Akşam saatlerinde jandarma tarafından çağrıldım. İfade işlemleri bittiğinde, yaralı arkadaşlarımız hastaneden taburcu oldu. Gece geç saat olduğu için otel ayarlayamadık. Misafirperverlik Türk halkının geleneklerinden biridir. O gece annemle birlikte kaldık” dedi.

KÖY HALKININ İLGİSİ ÇEKİCİYDİ

Köye gelen turistler, yerel halkın dikkatini de çekti. “Annemin arkadaşları ve köy halkı, Çinli turistleri görünce el sallıyor ve ikram etmek istiyordu. Ben misafirperverlik gösterdim ama başka birçok kişi de benzer isteğini dile getirdi. Daha önce evimde 200’den fazla misafiri ağırladım ama sosyal medyada paylaşmadım. Bu güzel anları paylaştım ve büyük bir yankı uyandırdı” şeklinde ifade etti.