Çin Devlet Başkanı Moskova’ya Gidecek

Şİ CİNPİNG’İN RUSYA ZİYARETİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya’yı ziyaret edecek. Bu ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine gerçekleşecek. Şi Cinping, söz konusu ziyareti sırasında Moskova’daki ‘Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80’inci Yıl Dönümü’ kutlama törenine katılacak.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRÜŞME

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şi Cinping’in resmi Rusya ziyaretinde Putin ile yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve önemli uluslararası ile bölgesel meseleler üzerinde stratejik görüş alışverişinde bulunacağı ifade ediliyor. Açıklamada, iki liderin geliştireceği önemli fikir birliğinin, iki ülke arasında karşılıklı siyasi güveni pekiştireceği, stratejik koordinasyonu zenginleştireceği ve her alanda somut iş birliğini hızlandıracağı vurgulanıyor.