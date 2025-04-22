Çin, Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı

ÇİN’DE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KUTLANDIĞI RESEPSİYON

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, 21 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Bu etkinliğe ayrıca Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin de iştirak etti.

ETKİNLİĞİN ÖNEMİ

Bu resepsiyon, Çin ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne ve Bandung Konferansı’nın 70. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi. Bu tür etkinlikler, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunuyor.