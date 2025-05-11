Çin Dışişleri Bakanı, Ateşkes Çağrısı Yaptı

VANG Yİ’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmaların durdurulması amacıyla taraflara ateşkesi sürdürme çağrısı yapıyor. Bakanlık açıklamasına göre, Vang, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dar ile yaptığı görüşmede, Vang, Çin’in Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkesi desteklediğini belirterek, “Ateşkes sağlandıktan sonra tarafların buna uyarak çatışmanın yeniden ortaya çıkmasını önlemesi gerekiyor” dedi.

PAKİSTAN’DAN ATEŞKESE HAZIRLIK

Pakistanlı Bakan ise, Hindistan ile ateşkese hazır olduklarını ifade etti, ancak buna karşın teyakkuzlarını elden bırakmayacaklarını ve egemenlik ile toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlere karşılık vereceklerini de vurguladı. Vang, Doval ile yaptığı görüşmede ise, Çin’in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısını kınadığını, teröre karşı her türlü planda olduklarını belirtti. Ayrıca, bu tür uluslararası ortamda Asya’daki barış ve istikrarın ne denli değerli olduğuna dikkat çekti.

HİNDİSTAN’DAN İSTİKRAR VURGUSU

Doval, Pahalgam saldırısının ciddi can kaybına yol açtığı ve Hindistan’ın teröre karşı tedbir almak zorunda olduğu mesajını verdi. Doval, savaşın Hindistan’ın seçimi olmadığını belirterek, her iki ülkenin de ateşkese bağlı kalacaklarını ve bölgesel barışı zedelemeden kısa sürede istikrarı sağlayacaklarına inandığını kaydetti. Ayrıca, Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde yaşanan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme gerekçesiyle, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. Taraflar, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.