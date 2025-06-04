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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Buluştu

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ, ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, ABD’nin yeni büyükelçisi David Perdue ile birlikte Çin’in başkenti Beijing’de bir araya geldi. Bu önemli buluşma, 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine sohbet edildi. Wang Yi, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı ve, “Karşılıklı fayda sağlamak için birlikte çalışmalıyız” dedi. Bu tür görüşmeler, iki ülkenin diplomatik bağlarını pekiştirmeyi amaçlıyor.

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