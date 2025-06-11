Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Buluştu

ÇİN DİPLOMASİSİNDE AFRİKA İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

11 Haziran’da, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun Takip Eylemlerinin Uygulanmasına İlişkin Koordinatörler Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Bu tarihi buluşma, Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha’da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Afrika’nın çeşitli ülkelerinden gelen bakanlar katılım gösterdi.

AFRİKA’DAN ÖNEMLİ İSİMLER TOPLANTIDA YER ALDI

Toplantıya katılan Afrikalı bakanlar arasında, Kenya Başbakanı ve Dışişleri ile Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanı Musalia Mudavadi, Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı Mahmoud Thabit Kombo, Namibya Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Bakanı Selma Ashipala-Musavyi, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ve Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio bulunuyor. Bu buluşma, iki kıta arasında işbirliğini ve ilişkileri geliştirmek için önemli bir adım niteliği taşıyor.