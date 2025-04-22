Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya İle Görüştü

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI SUGİONO İLE GÖRÜŞME YAPTI

21 Nisan 2025 tarihinde, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Pekin’de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile buluştu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMEDEKİ AMAÇLAR VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Görüşme sırasında, Wang Yi, ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı. İki bakan, ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Bu tür görüşmelerin düzenli olarak yapılmasının iki taraf için de faydalı olabileceği dile getirildi.