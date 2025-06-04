Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Görüştü

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ’DEN ABD’YE VURGULU MESAJ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin yeni Çin Büyükelçisi David Perdue ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Salı günü yapılan bu görüşmede, Perdue’nun büyükelçi olarak göreve başlamasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Wang, büyükelçinin ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir biçimde gelişimi için aktif bir rol oynamasını beklediğini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Perdue’dan iki ülke arasında güvenilir bir iletişimci olmasını ve farklılıkların giderilmesinde arabulucu rolü üstlenmesini bekliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ POLİTİKA DENGESİ

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin şu anda kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirtti. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana yaklaşık yarım asır içinde yaşanan dalgalanmalar göz önüne alındığında, taraflar arasında eşitlik ve saygının ön koşul olduğunu, diyalog ve işbirliğinin ise tek doğru seçenek olduğunu ifade etti. Cenevre’deki ikili ekonomik ve ticari görüşmelerin sonucunda ulaşan mutabakatı ciddiyetle uyguladıklarına dikkat çeken Wang, buna karşın ABD’nin o zamandan bu yana asılsız nedenlerle Çin’in meşru hak ve çıkarlarını ihlal eden olumsuz önlemler almasının üzüntü verici olduğunu sözlerine ekledi.

ABD’YE İLETİLEN MESAJLAR

Wang, ABD’nin Çin ile orta yolda buluşması gerektiğini, iki ülke liderlerinin ocak ayında yaptıkları telefon görüşmesinde vardıkları önemli mutabakatı ciddiyetle uygulamaları gerektiğini ve bu sayede ikili ilişkilerin rayına girmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istedi. Perdue ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’e büyük bir saygı duyduğunu ifade etti. İki liderin olumlu ve yapıcı bir etkileşimi sürdürmelerinin önemine işaret eden Perdue, ABD’nin Çin Büyükelçisi olarak karşılıklı saygı ve özenli diyalog ruhu içinde Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.