Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi İle Basın Toplantısı

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN BASIN TOPLANTISI

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 7 Mart günü gerçekleşen 14. Ulusal Halk Kongresi’nin üçüncü oturumu çerçevesinde basın mensuplarıyla buluştu. Bu toplantıda Wang, hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki gazetecilere Çin’in dış politikası hakkında önemli bilgiler verdi.

SORULARA CEVAPLAR

Wang, toplantı sırasında gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayarak, Çin’in uluslararası ilişkilerdeki duruşunu ve hedeflerini vurguladı. Bu gibi basın toplantıları, hükümetin politikalarını ve görüşlerini kamuoyuna daha etkili bir şekilde iletmek için önem taşıyor.