Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Toplantı Yaptı

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ BİR ARAYA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün (IOMed) kuruluş sözleşmesinin imza töreni için Hong Kong’da bulunan Laos Başbakan Yardımcısı Saleumxay Kommasith ve Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile bir araya geldi. Wang, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesidir. Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Laos’un Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün kuruluş sürecine etkin bir şekilde katıldığını ve sözleşmenin imzalanmasında öncü rol oynamasını takdir ettiklerini dile getirdi.

ARABULUCULUK ASYA KÜLTÜRÜNE YANSIRI

Saleumxay, arabuluculuğun Asya’nın kültürel özelliklerini yansıttığını ve gelişmekte olan ülkelerin anlaşmazlıklarını bu yöntemle çözmede daha istekli olabileceğini ifade etti. Ayrıca, IOMed’in daha fazla ülkenin katılımıyla bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol üstleneceğine inandığını belirtti. Aynı gün, Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile bir araya gelen Wang, Nepal’in küresel yönetişimin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla en kısa sürede Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’ne katılmasını temenni etti.

ÖRGÜT MERKEZİ HONG KONG’DA KURULACAK

Wang, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün kuruluş sözleşmesinin imza törenini başarılı bir şekilde düzenleyen Çin’i tebrik eden Deuba, örgütün merkezinin Hong Kong’da olmasının ideal bir seçim olduğunu açıkladı. Bu görüşmeler, uluslararası iş birliğinin artırılmasını hedefliyor ve bölgesel istikrarı destekleme amacı taşıyor.