Çin, Dünyanın İlk Su Altı Veri Merkezini Kurdu

HAİNAN ADASINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Hainan, 20 Mart – Çin’in güney kesiminde yer alan Hainan adası, özellikle kumsalları ve gümrüksüz alışveriş merkezleriyle ön plana çıkıyor. Ancak şimdi bu ada, denizde gerçekleştirilen yenilikçi bir uygulamayla dikkat çekiyor. Hainan’ın güney sahillerinin açıklarında denize yerleştirilen “akıllı beyin”, teknoloji alanında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

VERİ MODÜLÜNÜN KURULUMU

Yaklaşık bir ay önce 18 metre uzunluğunda ve 3,6 metre çapında beyaz silindirik bir veri modülü, Lingshui Li Özerk İlçesi yakınlarında bir vinç gemisi yardımıyla denize indirilerek 30 metre derinliğe yerleştirildi. Bu veri modülü, 400’den fazla yüksek performanslı sunucuya ev sahipliği yapıyor ve Mart 2023’te kurulan su altı veri merkezine bağlanıyor. Böylelikle, dünyanın ilk ticari su altı akıllı bilgi işlem grubu kurulmuş oldu.

ÇİN’İN BİLGİ İŞLEM GÜCÜ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Gerçekleştirilen bu yenilik, Çin’in yeni nesil bilgi işlem gücü için deniz kaynaklarından yararlanma çabasındaki önemli bir aşamayı temsil ediyor. Su altındaki bu sistem, daha yüksek verimlilikle bilgi işlem süreçlerini iyileştiriyor ve ticari potansiyeli artırıyor.