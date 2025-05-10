Çin’e Anlaşma Olmazsa İzin Verilmez!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bu hafta sonu gerçekleştirilecek ticaret görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te yapılan bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından iki ülke arasındaki ilk resmi yüz yüze görüşme olacak.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİNDE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, Bessent’in bir anlaşma sağlamadan dönmesi halinde hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı sorusuna, “Hayır, hiç de değil” yanıtını verdi.

TRUMP’TAN ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin ile 1 trilyon dolar gibi büyük bir ticaret açığı verdiğini ifade ederek, mevcut politikalarla bu açığın önüne geçtiklerini belirtti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” dedi. Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına dönmesine kesinlikle izin vermeyeceğinin altını çizdi.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki bu ticaret görüşmeleri, Trump’ın Nisan 2025’te uygulamaya koyduğu yüzde 145 gümrük vergisi kararının ardından gerçekleşiyor. Çin de bu duruma karşılık olarak yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulamıştı. Bu görüşmeler, iki ülke arasında devam eden ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” açıklamıştı.