Çin E-Ticaret Büyüyor, Satışlar Artıyor

ÇİN E-TİCARET SEKTÖRÜNDE BÜYÜME GÖRÜLDÜ

Çin’in e-ticaret sektörü, 2025 yılının ilk yedi ayı itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2’lik bir büyüme kaydediyor. Farklı ürünlerin çevrimiçi satışında belirgin bir artış gözlemleniyor. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan cuma günü yapılan açıklamada, dijital cihazlar ve takas programlarının çevrimiçi harcamaları hızlandıran yeni tüketim güçleri olduğu belirtildi. Bu dönemde kişisel bilgisayar satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,9, akıllı giyilebilir cihazların satışları ise yüzde 28,4 oranında yükseldi.

ÇEVRİMİÇİ HİZMET TÜKETİMİ HIZLA ARTIYOR

Söz konusu dönemde çevrimiçi hizmet tüketiminde de hızlı bir artış yaşandı. Seyahat alanındaki çevrimiçi satışlar yüzde 24,8, ikram sektörü satışları yüzde 16,6 ve kültürel eğlence sektöründeki satışlar ise yüzde 11 oranında bir büyüme gösterdi. Bakanlık, sektördeki güçlü bağlantıların ve e-ticaret platformlarının çeşitli ürünlerin satış kanallarını genişletmede önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Yıllık bazda işlem hacminde tarım ürünleri yüzde 14,5, elektronik ürünler yüzde 7,9 ve tekstil ürünleri yüzde 6,5 oranında artış gösterdi.

SINIR ÖTESİ SATIŞLARIN ARTIRIYOR

Bakanlık ayrıca, İpek Yolu e-ticaret işbirliğinin tematik etkinlikler, ortaklık girişimleri ve sektör eşleştirme ile sınır ötesi satışları ve karşılıklı faydaları teşvik ettiğini vurguladı. Veriler, 7 aylık süreçte Mısır’ın uçucu yağlarının çevrimiçi satışlarının yüzde 179,2, Özbekistan’ın şekerlemelerinin ise yüzde 104,7 oranında arttığını ortaya koyuyor.