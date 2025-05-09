Çin’e Yüzde 80 Tarife Görünüyor

TRUMP’TAN ÇİN MAL GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine yönelik yüzde 145’lik gümrük vergisinin azaltılması için “yeşil ışık” yaktı. Trump, “Çin’e yüzde 80 tarife uygun görünüyor. Karar, Hazine Bakanı Scott Bessent’e kalmış” açıklamasında bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Çin’in piyasasını ABD’ye açmasının gerektiğini ve bunun onların yararına olacağını belirtti. Ayrıca, “Kapalı piyasa anlayışı artık çalışmıyor” ifadesini kullandı.

İKİ TARAFLI GÖRÜŞMELER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin’in ekonomik konulardaki baş temsilcisi He Lifeng ile İsviçre’de bir araya gelecek. Hatırlanacağı üzere, Trump 2 Nisan tarihinde ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini açıklamış ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Bunun yanı sıra, farklı ülkeler için karşılıklı ek tarifelerin de uygulanacağını ifade etmişti.

TARİFE ORANLARINA İLİŞKİN GELİŞMELER

Tepkilerin ardından, Trump karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya almış, buna karşın Çin’e uygulanan tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi, Trump’ın bu hamlesine ABD mallarına yüzde 125 vergi uygulayarak karşılık vermişti. Son olarak, Trump yönetiminin uluslararası ticaret müzakerelerine başladığı, ayrıca ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı öne sürülüyor. Trump, 22 Nisan’da gerçekleştirdiği bir açıklamada ise, “Yüzde 145 çok yüksek, o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek. Ancak sıfır olmayacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.