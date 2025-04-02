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Çin Ekibi Myanmar Depreminde Kurtarma Çalışması Yaptı

ÇİN KURTARMA EKİPLERİ MYANMAR’A ULAŞTI

Myanmar’da yaşanan büyük depremin ardından birçok Çinli kurtarma ekibi felaketten etkilenmiş olan bölgelere yöneldi. Ortak görev kapsamında, Çin Arama ve Kurtarma Ekibi ile Hong Kong’dan gelen bir kurtarma ekibi, çeşitli teknik ekipmanlar kullandı. Bu ekipmanlar arasında yılan gözü endoskoplar, radar dalgalı kameralar ve dronlar yer alıyor. Ortak kurtarma gücü, olay yerinde insansız hava araçları ile çalışarak, kurtarma operasyonunun güvenliğini sağlamak amacıyla yerel bir değerlendirme yaptı.

YEREL HALK KURTARMA EKİPLERİNE DESTEK OLDU

Yerel halk, enkaz altındaki yardım çığlıkları ile kurtarma ekiplerine destek oldu. Çinli ekipler, olay yerinde yaşam belirtileri tespit etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Bu ortak görevin içinde 24 kurtarma görevlisi yer aldı. Myanmar’ın Mandalay kentinde meydana gelen 7.9 şiddetindeki depremin ardından, salı günü yerel saatle 08.00 itibarıyla, Çinli kurtarma ekipleri 8 kişiyi kurtarmayı başardı.

DEPREMDEKİ CAN KAYIPLARI VE YARALILAR ARTIYOR

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, depremin yol açtığı can kaybının 2.886’ya ulaştığını ve yaralı sayısının ise yaklaşık 4.639 olarak belirlendiğini aktardı. Ayrıca, 373 civarında kişiden hala haber alınamadığı bildirilmekte.

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