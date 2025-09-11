Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

ÇİN’İN EKONOMİK HEDEFLERİNE YÖNELİK ÇABALAR

Çin’in en üst düzey ekonomi planlayıcısı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 2025’e yönelik ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için her türlü çaba gösterileceğini belirtti. Zheng, çarşamba günü Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin devam eden oturumunda, Devlet Konseyi adına ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planının 2025’in başından bu yana uygulanmasına dair bir rapor sundu. Raporda, yılın geri kalanında gerçekleştirilecek önemli görevlerin vurgusu yapılıyor.

Rapora göre, iç talep potansiyelinden yararlanmak, bilimsel, teknolojik ve endüstriyel inovasyonların derinlemesine entegrasyonunu teşvik etmek, reformları derinleştirip dışa açılımı genişletmek ve riskleri önleyip etkisiz hale getirmek gibi önemli görevler yer alıyor. Bunun yanı sıra, koordineli bölgesel kalkınmanın ilerletilmesi, entegre kentsel-kırsal kalkınmanın sağlanması, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm için teşviklerin artırılması, halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve kritik alanlarda güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi de hedefler arasında öne çıkıyor.

İSTİKRAR VE TÜKETİM ÜZERİNDEKİ POLİTİKALAR

Raporda, hükümetin iş piyasasında ve şirketlerin faaliyetlerinde istikrar sağlamayı hedeflediği, maliye ve para politikalarına son halini vererek daha proaktif maliye politikası ile orta düzeyde gevşek para politikası geliştireceği ifade ediliyor. Ayrıca, politikaların daha odaklı ve verimli hale getirilmesi üzerinde de çalışılacağı belirtildi. Tüketimi artırmayı amaçlayan programların uygulanması, tüketimi kısıtlayan yasal düzenlemelerin kaldırılması ve hizmet alanında tüketimin genişletilmesine yönelik önlemlerin alınması da yıl içinde sağlanacak yatırımlar arasında yer alıyor.